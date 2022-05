Putzanschlüsse an Fenstern

​​​​​​​Fenster zurückgesetzt im Wandbildner

Fenster bündig mit dem Wandbildner

Fenster vor dem Wandbildner (in der Dämmebene)

​​​​​​​Kleinformatig (bis zur größten Kantenlänge von 2,6 m oder einer Fläche bis 2,6 m²)

< 6 m²

< 10 m²

​​​​​​​WDVS ≤ 160 mm

WDVS ≤ 300 mm

Zu berücksichtigende Besonderheiten

Welches Profil für jeweiligen Anwendungsfall auszuwählen ist, ist abhängig von der Einbausituation des Fensters, der Fenstergröße und der vorhandenen Dämmstoffdicke. So wird zunächst anhand der Tabelle die geplante Einbauposition aus den drei Bereichen ausgewählt:Ist die korrekte Position ermittelt, wird in der entsprechenden Spalte die vorliegende Fenstergröße aus der Gruppierung ausgewählt:Zu Letzt wird in der nun ausgewählten Spalte nur noch zwischen den beiden Gruppen der Dämmstoffdicke unterschieden:Das Ergebnis ist die Klassifizierung, die für die eingesetzten Profile in diesem Fall gefordert wird.Für ein Fenster, das vor dem Wandbildner sitzt, über 6 m² groß ist und in einem WDV-System mit 140 mm eingesetzt wird, ist somit z. B. ein Profil mit „Klasse A“, also der höchsten Klasse, einzusetzen.Neben der Auswahltabelle gibt es einige wichtige Hinweise, die ebenfalls zu beachten sind:So wird z. B. bei farbigen Metall- und Kunststoff-Fenstern bei WDVS und Putzfassaden die Verwendung von Profilen mit hoher Scherbeanspruchbarkeit, d.h. Bewegungsaufnahmefähigkeit des Profils in der Längs- und Querachse, (höhere Bewegungsklasse z. B. Klasse B statt Klasse C) empfohlen. Bei Profilen der Klasse A ist diese Anforderung in der Regel erfüllt.Weiter ist bei Fenster- bzw. Türgrößen >10 m² oder Dämmstoffdicken > 300 mm die Detailausführung seitens des Planers gesondert zu planen und mit dem Systemhalter bzw. Putz- oder Profilhersteller und dem Fachhandwerker abzustimmen.​​​​​​​Der VDPM weist in dem genannten Merkblatt außerdem darauf hin, dass im Falle einer Anschlussausführung mit Klebeverbindung (z. B. EJOT Gewebeanputzprofile) generell eine Klebeprobe durchzuführen ist.